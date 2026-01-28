Yarıyıl tatili uzayabilir: Meteoroloji'den 24 il için uyarı geldi

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar sık sık tatil edildi.

MGM'DEN 24 İL İÇİN KAR UYARISI

16 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini açıkladı.

MGM'nin 5 günlük raporuna göre, pazartesi günü 24 ilde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. MGM'nin tahminine göre yoğun kar yağışının etkili olacağı iller şöyle:

Sivas

Kayseri

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Diyarbakır

Bingöl

Mardin

Muş

Bitlis

Batman

Hakkari

Van

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Iğdır

Kars

Ardahan

Ağrı

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İKİ KOLDAN ÜLKEYE GİRİŞ YAPACAK

Hava tahmin raporlarına göre Türkiye, pazar gecesinden itibaren çift taraflı bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Kafkasya üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dondurucu soğuk ve yoğun kar beklenirken, Balkanlar üzerinden ise Trakya ve Marmara bölgesinde ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren (2 Şubat) 24 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, uzmanlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle birçok şehirde okulların tatil edilebileceğini tahmin ediyor.

AKOM İSTANBUL İÇİN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), şubat ayının ilk günlerinde kente soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Eğitimde ikinci dönemin de başladığı 2 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AKOM'un Haftalık Hava Tahmin Rapor (28 Ocak 2026)

AKOM okulların açıldığı gün İstanbul'a kar yağışını duyurdu!

UZMANLAR UYARDI

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olabileceği belirtildi. Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde (özellikle kuzey ve yüksek rakımlı bölgelerde) eğitime ara verilebileceği konusunda uzmanlar yerel yönetimleri ve velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meteorolojik uyarıların yapıldığı illerde valiliklerle koordineli bir çalışma başlattı.

Tatil kararlarının, pazar akşamı veya pazartesi sabahın erken saatlerinde illerin yerel şartlarına göre valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.