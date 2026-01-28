İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), şubat ayının ilk günlerinde kente soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Eğitimde ikinci dönemin de başladığı 2 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Meteoroloji raporlarına göre, ocak ayı sonuna kadar İstanbul’da ciddi bir soğuk hava beklenmezken, şubatın ilk günlerinde kuzeyden gelen soğuk hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 °C altında seyretti. AKOM’un paylaştığı verilere göre, 1 Şubat Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, gece saatlerinde yağış etkisini artıracak. 2 Şubat Pazartesi ise karla karışık yağmurla birlikte yer yer kar yağışı görülecek.

Hafta boyunca sıcaklıkların 3-13°C arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Nem oranı %60-99 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı ise 10°C civarında olacak.

Yetkililer yurttaşlar ve öğrencileri, özellikle okulların açıldığı gün, yağış ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.