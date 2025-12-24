Yargıtay'dan emsal karar: Eşe isimsiz çiçek göndererek "denemek" kusur sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Eşe isimsiz çiçek göndererek "denemek" kusur sayıldı
Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında erkeğin eşine güvenmeyerek onu "denemek" amacıyla isimsiz çiçek göndermesini hukuki bir kusur olarak kabul etti. Bu kararla birlikte, yerel mahkemenin kadın aleyhine hükmettiği maddi ve manevi tazminat kararları bozularak tarafların boşanma sürecinde "eşit kusurlu" olduklarına hükmedildi.

Kayseri’de görülen davada, resmi nikahlı olmalarına rağmen evlilik birliğini fiilen kuramayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Erkek tarafı, düğün sürecinde eşinin hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini ve ailesinin evliliğe müdahale ettiğini ileri sürerek tazminat talep etti. Kadın ise eşinin aşırı kıskanç olduğunu, sosyal medya hesaplarını rızası dışında kontrol ettiğini ve sadakatini ölçmek için isimsiz çiçekler göndererek kendisini tuzağa düşürmeye çalıştığını savundu. Kayseri Aile Mahkemesi, kadını ağır kusurlu bularak toplam 55 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

YARGITAY: GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ KUSURDUR

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin aksine erkeğin davranışlarını mercek altına aldı. Yüksek mahkeme, bir erkeğin eşine güvenmeyerek onu denemek amacıyla gizlice çiçek göndermesinin ve kıskanç tavırlar sergilemesinin dosya kapsamındaki tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirtti. Kararda, bu tip güven sarsıcı eylemlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında önemli bir payı olduğu vurgulandı.

TAZMİNATLAR İPTAL EDİLDİ

Yargıtay, tarafların sergilediği davranışların bütün olarak değerlendirildiğinde kusur oranlarının eşit olduğuna karar verdi. Hukuk kuralları gereği, eşit kusurlu tarafların birbirlerinden tazminat talep edemeyeceği ilkesinden hareketle, kadın aleyhine verilen maddi ve manevi tazminat hükümleri kaldırıldı. Bozma kararı sonrası yeniden görülen davada yerel mahkeme, Yargıtay’ın kararına uyarak her iki tarafın tazminat talebini de reddetti. Son olarak yapılan temyiz incelemesiyle bu karar onanarak kesinleşti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

