Yargıtay'dan deprem davaları için "uyumlu karar" seferberliği

Yargıtay'dan deprem davaları için "uyumlu karar" seferberliği
Yayınlanma:
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, on binlerce deprem dosyasında adaletin hızlı tecelli etmesi için "Aynı olaylara aynı kararlar" prensibiyle çalıştıklarını ve mahkemeler arası uyumun öncelikleri olduğunu açıkladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İzmir’de düzenlenen "Deprem-Hukuk Davaları" konulu çalıştayda, on binlerce deprem dosyasının yargı gündemine geldiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Kendisi de Hataylı bir depremzede olan Kerkez, deprem sonrası yaşanan büyük acıların her birinin ayrı birer hukuki dosya haline geldiğini vurguladı. Çalıştayın temel amacının, ilk derece mahkemelerinden Yargıtay’a kadar tüm yargı basamaklarında kararların birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

"AYNI OLAYLARA AYNI KARARLAR"

Yargıtay Başkanı Kerkez, yargı camiasına seslenerek hukuki güvenilirliğin tesis edilmesi için tek bir slogana odaklandıklarını belirtti: "Aynı olaylara aynı kararlar." Vatandaşların deprem dosyalarıyla ilgili hem hızlı hem de adil bir çözüm beklediğini söyleyen Kerkez, mağduriyetlerin giderilmesi için istinaf mahkemeleri ile Yargıtay uygulamalarının birinci elden senkronize edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu süreçte yargı içindeki farklı değerlendirmelerin önüne geçilerek vatandaşın hukuki öngörülebilirliğe kavuşturulması hedefleniyor.

Danıştay Genel Kurulu'ndaki oylama sonuçlandıDanıştay Genel Kurulu'ndaki oylama sonuçlandı

HEDEF: HIZLI VE ADİL YARGILAMA

Çalıştayı "aile içi bir değerlendirme" olarak niteleyen Kerkez, ana hedefin vatandaşın hızlı karara ulaşması olduğunu hatırlattı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun’un inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalara ilişkin sunumuyla devam eden programda, depremden kaynaklı tazminat ve mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü masaya yatırıldı. 8 Şubat'a kadar sürecek olan çalıştay, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay arasındaki fikir alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Türkiye
Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı
Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı
7 aylık hamile eşini vurdu: Ormanda yakalandı
7 aylık hamile eşini vurdu: Ormanda yakalandı
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor