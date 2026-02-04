Yargıtay'dan deprem davaları için "uyumlu karar" seferberliği

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İzmir’de düzenlenen "Deprem-Hukuk Davaları" konulu çalıştayda, on binlerce deprem dosyasının yargı gündemine geldiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Kendisi de Hataylı bir depremzede olan Kerkez, deprem sonrası yaşanan büyük acıların her birinin ayrı birer hukuki dosya haline geldiğini vurguladı. Çalıştayın temel amacının, ilk derece mahkemelerinden Yargıtay’a kadar tüm yargı basamaklarında kararların birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

"AYNI OLAYLARA AYNI KARARLAR"

Yargıtay Başkanı Kerkez, yargı camiasına seslenerek hukuki güvenilirliğin tesis edilmesi için tek bir slogana odaklandıklarını belirtti: "Aynı olaylara aynı kararlar." Vatandaşların deprem dosyalarıyla ilgili hem hızlı hem de adil bir çözüm beklediğini söyleyen Kerkez, mağduriyetlerin giderilmesi için istinaf mahkemeleri ile Yargıtay uygulamalarının birinci elden senkronize edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu süreçte yargı içindeki farklı değerlendirmelerin önüne geçilerek vatandaşın hukuki öngörülebilirliğe kavuşturulması hedefleniyor.

Danıştay Genel Kurulu'ndaki oylama sonuçlandı

HEDEF: HIZLI VE ADİL YARGILAMA

Çalıştayı "aile içi bir değerlendirme" olarak niteleyen Kerkez, ana hedefin vatandaşın hızlı karara ulaşması olduğunu hatırlattı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun’un inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalara ilişkin sunumuyla devam eden programda, depremden kaynaklı tazminat ve mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü masaya yatırıldı. 8 Şubat'a kadar sürecek olan çalıştay, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay arasındaki fikir alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyor.