Danıştay Genel Kurulu'ndaki oylama sonuçlandı


Danıştay Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda, görev süreleri dolan üyelerin yerine Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) katılacak isimler netleşti. Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin kurulun yeni üyeleri oldu.

YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı.

Danıştay Genel Kurulunda 27 Ocak'ta yapılan seçimde, YSK üyeliğine seçilen ilk isim İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler oldu.

Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadıYargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı

YENİ ÜYELER BAŞKANLIK İÇİN ADAY OLABİLECEK

Bugünkü (3 Şubat) seçimde ise Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, en yüksek oyu alarak YSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek, görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.



