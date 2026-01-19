Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı

Yargıtay'da YSK üyeliği için seçim başladı: İlk turda sonuç çıkmadı
Yayınlanma:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile birlikte toplam 6 üyenin görev süresinin dolmasıyla birlikte, Yargıtay ve Danıştay’da yeni üyelerin belirlenmesi süreci başladı. Bu kapsamda, Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için seçim başladı, ilk turda sonuç alınamadı, seçime yarın devam edilecek.

Yargıtay kontenjanından YSK’ya seçilen Başkan Ahmet Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün’ün yerine gelecek 3 ismi belirlemek amacıyla Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplandı. 12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda, hiçbir üye üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadı. Bu nedenle seçimlere yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

Yargıtay’daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Orhan Balbal, Nurullah Bodur, Durak Çetin, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Fikret Demir, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

DANIŞTAY’DA SEÇİM YARIN

Danıştay kontenjanından görev yapan Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerlerine yapılacak seçimlerin ise yarın Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

YSK kulisleri alev alev! Üç aday var ama herkes Saray'dan gelecek telefonu bekliyor...YSK kulisleri alev alev! Üç aday var ama herkes Saray'dan gelecek telefonu bekliyor...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YSK üyeleri, ilgili kanun gereği 6 yıl süreyle görev yapıyor ve her üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında yenileme seçimleri yapılıyor. Değişim süreci şu adımlarla tamamlanacak: Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar, görev süresi dolan mevcut üyeler görevlerini sürdürecek. Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen toplam 6 yeni üye, seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK’da yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninden sonra 11 üyeli kurul kendi içinde gizli oylama yapacak ve en çok oyu alan isim YSK’nın yeni başkanı olacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

