Yarbay Ali Tatar mezarı başında anıldı
FETÖ’nün kumpas soruşturmaları sürecinde hakkında verilen hukuksuz kararlara isyan ederek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, vefatının 16’ncı yılında Ankara’da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan ağabeyi Ahmet Tatar, adaletsizliğe ve demokrasiye yönelik kısıtlamalara dikkat çekti.

Yarbay Ali Tatar, 5 Aralık 2009 tarihinde FETÖ kumpası kapsamında tutuklanmış, 10 gün sonra tahliye edilmesine rağmen sadece 3 gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. İkinci kez tutuklanmayı onuruna yediremeyen Tatar, geride bir veda mektubu bırakarak yaşamına son vermiş ve bu olay kumpas davalarının en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçmişti.

GENİŞ KATILIMLI ANMA TÖRENİ

Ali Tatar’ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreni; İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Murat Bakan, Utku Çakırözer, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eski bakanlardan Gürcan Dağdaş, emekli Koramiral Atilla Kezek ve çok sayıda siyasetçi, aile yakını ve seveni katıldı. ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri ise "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" yazılı bir pankart açtı.

"ÜLKENİN KAYNAKLARININ SAVAŞA DEĞİL, HALKIN REFAHINA HARCANMASINI İSTİYORUZ"

Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar sözlerine "Yarbay Ali Tatar’ın makamını sizlerle birlikte umudun, isyanın ve zulme karşı mücadelenin bir platformu hâline getirdik" diye başladı. Ahmet Tatar, şöyle devam etti:

"Burası artık sadece Yarbay Ali Tatar’ı anma yeri değil; ülkemizde yaşanan tüm haksızlıkların, hukuksuzlukların konuşulduğu ve şehit verdiğimiz tüm canlarımızın anıldığı bir mekân oldu. İlk yıllarda hukuk mağdurlarına ulaşmak, yaşananları paylaşmak, acıları ve mücadele deneyimlerini konuşmak daha kolaydı. Yıllar içinde bu giderek zorlaştı. Çünkü ülkemizde insanların hak arayışları, kendilerini ifade etmeleri, acılarını haykırmaları ve adalet talepleri baskı altına alındı.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan rejim değişikliğiyle birlikte, ekonomiden sağlığa, eğitimden sanata her alanda geriye gidişe; demokratik hak ve özgürlüklerin ciddi biçimde kısıtlanmasına tanık olduk. Siyasi iktidar en küçük bir itiraza, muhalefete dahi tahammül göstermiyor. Sivil toplum örgütlerinden sendikalara, gazetecilerden medya kurumlarına kadar muhalif her ses önce kolluk güçleriyle engelleniyor, ardından ceza soruşturmalarına konu ediliyor. Halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanlarından siyasetçilere, gazetecilerden 'Bu kadar da olmaz' diyen sıradan yurttaşlara kadar pek çok kişinin yolu Silivri zindanlarına düşüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Anayasa ve demokrasi ayaklar altına alınmışken, siyasi iktidar 40 yıldır süren ve binlerce cana mal olan büyük bir sorunu çözme iddiasıyla yeni bir süreç başlattı. Ülkenin kaynaklarının savaşa değil, halkın refahına harcanmasını istiyoruz. Ancak üniter yapının ve suç-ceza dengesinin yok sayılmasına da razı değiliz. Yıllardır evlatlarının yasını tutan şehit ailelerinin acılarını görmezden gelemezsiniz. Bu nedenle soruyorum: Kaç şehit ailesini ziyaret ettiniz, rızalarını aldınız? Önce ateşin düştüğü yeri, yanan yürekleri soğutmanız gerekmiyor mu?"

"ALİ TATAR’IN İSMİ BİZİM İÇİN HEP ANILMAYA DEVAM EDECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek sözlerine CHP'li Murat Bakan, "Ali Tatar hepimiz için sembol bir isimdir. Cumhuriyet'in ilke ve değerleri, bu vatanın birliği ve bütünlüğü için hayatını ortaya koymuş bir insandır. Bu nedenle hepimiz için yol gösterici bir sembol olmayı 16 yıldır sürdürüyor. Yolumuzu aydınlatıyor. Şairin dediği gibi: 'Bir insan ne zaman ölür? İsmi son kez anıldığında.' Ali Tatar’ın ismi bizim için hep anılmaya devam edecektir" diye konuştu

"BU ÜLKEDE TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTEMEYEN HİÇ KİMSE YOKTUR"

Ali Tatar'ın veda mektubundaki "Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez" cümlesini hatırlatan Atilla Kezek de şunları söyledi:

"Hepiniz hatırlarsınız; o dönemde yaşanan hukuksuzluklar ülkeyi 15 Temmuz’a sürükledi. O süreçte birçok insanımızı, birçok canımızı kaybettik. Bedeli çok ağır oldu. Peki bugün hukuksuzluk bitti mi? Hayır. Özellikle siyasi davalarla sürüyor. Daha da vahimi, Ali’nin son iki cümlesidir:
'Bu şekilde giderseniz ne yaşayacak bir Cumhuriyet ne de bir ülke bulacaksınız.' İnşallah sevgili Ali haklı çıkmaz. Son günlerde kamuoyunda Lozan konuşuluyor, anayasa konuşuluyor, üniter yapı tartışılıyor. Ne için? Terörü bitirmek adına. Bu ülkede terörün bitmesini istemeyen hiç kimse yoktur. Ama önce demokrasi sorunlarını, düşünce özgürlüğü sorunlarını, basın özgürlüğü sorunlarını, insan hakları sorunlarını, hukuk sorunlarını ve gelir adaletsizliğini çözmemiz gerekiyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

