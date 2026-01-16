Yanmış araçta cesedi bulunmuştu: Nasıl öldüğü ortaya çıktı!

Antalya'da yanmış kamyonette cansız bedeni bulunan Hacı Ali Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracının yakıldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam 22.00 civarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde yaşandı.

YANGIN İHBARI YAPILDI

Bölgede araç yangını olduğuna ilişkin yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 07 HZV 34 plakalı kamyonetin içinde yanmış bir ceset buldu. İncelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, araç içinde yanmış olarak bulunan kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu tespit edildi.

Araçtaki yangını şüpheli bulan jandarma, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

BİR KİŞİ TESLİM OLDU

Soruşturma devam ederken A.K. isimli bir kişi jandarmaya teslim oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Tuncer’in öldürüldükten sonra aracının yakıldığını tespit etti.

Otomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Tuncer'in cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Atuf Özdemir, B.Ö. ve K.D., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atuf Özdemir tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.