Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi

Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Yayınlanma:
Yalova'nın su ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı'nda son yağışların ardından seviyenin yüzde 15'e çıkması ile kentte 48 gündür uygulanan planlı su kesintileri sona erdi.

Türkiye'de yeterince gündem olmayan ancak yakın geleceğin en büyük sorunlarından birisi olan su sıkıntısı birçok kentte etkili oldu. Bu kentlerden birisi de Yalova. Yalova'da kuraklık ve nüfus nedeni ile kente su sağlayan Gökçe Barajı tarihin en düşük seviyelerine kadar geriledi.

PLANLI SU KESİNTİLERİ VARDI

Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından kent yönetimi tarafından planlı su kesintileri uygulandı. Bu planlı su kesintileri 48 gündür devam ediyordu.

Yalova’da kuraklık kabusu: Kesintiler başladıYalova’da kuraklık kabusu: Kesintiler başladı

BARAJ SEVİYESİ YÜKSELDİ SU KESİNTİLERİ SONA ERDİ

2026 yılının soğuk şekilde ve yağışlar ile başlamasının ardından Yalova'da etkili olan kar ve sağanak yağışları barajları doldurdu.

Kentteki yağışların ardından Gökçe Barajı'nın doluluk oranı yüzde 15 seviyesine kadar tırmandı. 6 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda günde ortalama 40 bin metreküp su tüketiliyor.

yeni-proje-2026-01-13t155621-464.jpg

kasım ayı itibarıyla yüzde 10 olarak ölçülürken, kentin 20 günlük suyu kalması nedeniyle 26 Kasım’da planlı su kesintisi başlatılmıştı. Ocak ayı itibarıyla barajın doluluk oranının yüzde 15'e yükseldi.

alova Belediyesi, 48 gündür kent genelinde uygulanan kesintilerin bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu.

VATANDAŞLARA SABRI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Yalova Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, “Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza