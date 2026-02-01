Yakınlarını toplayıp geldi! Yol verme kavgasında 7 kişi bıçaklandı

Yakınlarını toplayıp geldi! Yol verme kavgasında 7 kişi bıçaklandı
İzmir’de yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Emek Mahallesi 7281 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evlerinden çıkan baba İsmet Y. ile oğlu Ramazan Y., motosikletle ilerledikleri sırada sokaktan hızla gelen otomobilin sürücüsü Muhammed D. ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D. darbedildi.

YAKINLARINI ALIP GERİ GELDİ

Olay yerinden ayrılan Muhammed D., bir süre sonra yakınlarıyla birlikte adrese geri döndü.

Bu kez iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Ramazan Y., Muhammed D., Musa D., olayı görüp aşağıya inen anne Hayat Y., oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yusuf D. ise darp ve bıçak sonucu ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Ramazan Y. özel bir hastaneye, anne Hayat Y. ile oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

