Yol verme tartışması kanlı bitti: 2 kardeşe kurşun yağdırdı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, çekici sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü M.S.A. arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobil sürücüsü M.S.A., üzerindeki tabancayla A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya ateş etti.

Adana'da yol verme tartışması: Minibüsün camını kaskıyla kırdı

2 KARDEŞ YARALANDI!

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU!

Olayın ardından kaçan M.S.A., Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki, tabancasıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.