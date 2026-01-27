Yol verme tartışması kanlı bitti: 2 kardeşe kurşun yağdırdı

Yol verme tartışması kanlı bitti: 2 kardeşe kurşun yağdırdı
Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında çekici sürücüsü M.S.A., otomobil sürücüsü A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya tabancayla ateş etti. İki kardeşi yaralayan saldırgan, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, çekici sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü M.S.A. arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobil sürücüsü M.S.A., üzerindeki tabancayla A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya ateş etti.

Adana'da yol verme tartışması: Minibüsün camını kaskıyla kırdıAdana'da yol verme tartışması: Minibüsün camını kaskıyla kırdı

2 KARDEŞ YARALANDI!

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yol-verme-tartismasinda-2-kardesi-tabanc-1136380-337356.jpg

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU!

Olayın ardından kaçan M.S.A., Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki, tabancasıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Türkiye
Son Dakika | Şişli'deki kesik baş cinayetinin failleri adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Şişli'deki kesik baş cinayetinin failleri adliyeye sevk edildi
Eşiyle birlikte apartmanın altında üretmeye başladı şimdi siparişe yetişemiyor: Hollandalılar bayılıyor
Eşiyle birlikte apartmanın altında üretmeye başladı şimdi siparişe yetişemiyor: Hollandalılar bayılıyor
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde