Yağlarını aldırmak isteyen doktor Büşra Nişantaşı'nda sedyeye yattı: Gözünü acilde açtı!

Yayınlanma:
Nişantaşı’ndaki özel bir estetik merkezinde liposuction operasyonu geçiren Doktor Büşra V. (30), işlem sonrası yaşanan arter yaralanması nedeniyle acil ameliyata alındı. Genç doktor, yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra izinsiz fotoğraf paylaşımı ve maddi-manevi zarar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’un Nişantaşı semtinde faaliyet gösteren özel bir estetik merkezinde yapılan liposuction (yağ aldırma) operasyonu, genç bir doktor için kabusa dönüştü. İddiaya göre 30 yaşındaki Doktor Büşra V.’nin aylar önce geçirdiği estetik müdahale, İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından gerçekleştirildi.

OPERASYON SONRASI FENALAŞTI

Operasyon sonrası evine dönen genç kadın, kısa süre içinde kusma, şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı.

İlk etapta bu belirtileri anestezinin doğal etkileri olarak değerlendiren Büşra V., şikayetlerinin giderek artması üzerine soluğu hastanede aldı.

hastanee.jpg

Yapılan tetkiklerde doktorlar, acil ameliyat olması gerektiğini söyleyince büyük şaşkınlık yaşayan genç kadına, estetik operasyona bağlı arter yaralanması olduğu bildirildi.

ACİL AMELİYAT SONRASI TABURCU EDİLDİ

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Acil olarak ameliyata alınan Büşra V., operasyonun tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

estetikkk.jpg

Kliniğe estetik operasyon için 19 bin TL ödediğini ifade eden genç kadın, operasyon sonrası gelişen sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu hastanelerde gördüğü tedaviler için ise yaklaşık 80 bin TL harcamak zorunda kaldığını söyledi.

Büşra V. hem yaşadığı sağlık sorunları hem de fotoğraflarının izinsiz paylaşılması nedeniyle estetik merkezinden şikayetçi oldu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Klinikte görevli Hanıyeh H. ise "Yaptığım işlemler lokal anestezi gerektiren işlemler değildir. Büşra V. iş yerine geldiğinde cilt bakımı yaptırmak istedi, ben de buna yönelik işlem yaptım. Kendisine herhangi bir lokal anestezi uygulamadım. Şikâyete konu edilen işlem tarafımca yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

