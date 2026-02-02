Vicdansız hemşirenin başka bir bebeği daha darbettiği görüntüler! Pişmanım demişti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2021 yılında yaşanan ve Deniz Esin Bozoklar’ın (5) hayatını karartan şiddet olayında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Henüz 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33) tarafından darbedilen ve bu saldırı sonucu bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz bebeğin davası sürerken, bilirkişi raporu aynı hemşirenin aynı nöbet sırasında bir başka bebeği daha darbettiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞİDDETİ KAYDETTİ

Olay, düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvöze alınan Deniz bebeğin bacağının kırılması ve vücudunda darp izlerinin fark edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Bilirkişinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, hemşire Bağrıyanık’ın Deniz bebekten hemen önce yatağına yatırdığı başka bir bebeğe de tokat attığı açıkça görüldü. Bu gelişme üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci bebek şiddetine ilişkin de ayrı bir soruşturma başlattı.

"BİR ANLIK GAFLET" SAVUNMASI

Deniz Esin Bozoklar’a 14 dakika boyunca şiddet uyguladığı, başına vurduğu ve bacağını kırdığı iddia edilen Bağrıyanık, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu öne süren hemşirenin, "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım." ifadesi tepki çekmişti.

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Vicdansız hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

UZMANLIK BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Skandalın bir diğer boyutu ise hemşirenin mesleki geçmişinde gizli. Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, "Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu"na katıldığı ve bu alanda uzmanlık belgesi aldığı belirlendi.