Van’da kar esareti! 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Yayınlanma:
Van’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede toplamda 106 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
Van merkezinde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde yağmur etkili olurken yüksek kesimler ve ilçelere kar yağdı. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle Bahçesaray ilçesinde 71, Çatak’ta 18, Saray’da 12, Muradiye’de 3 ve Başkale’de 2 olmak üzere toplamda 106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI!
Kapanan yolların açılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI!
Kar yağışının en etkili olduğu Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.
İş makineleri, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi’nin yolunu açarken ilerlemekte güçlük yaşadı.
(DHA)