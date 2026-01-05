Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir organizatör şebekesini deşifre etti. Bir haftalık süreci kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemeye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında önceden belirlenen stratejik adreslere baskınlar yapıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucunda, göçmenlerin yasa dışı yollarla naklini planladıkları ve organize ettikleri iddia edilen 6 organizatör şüphelisi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ele geçirilen materyaller ve suç unsurlarına el konuldu.

Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybettiAfyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

İŞLEMLER EMNİYETTE SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 6 şüphelinin Van İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı" ve "insan ticareti" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

