Van'da eğitime kar engeli
Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, taşımalı eğitim sistemini durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, uzak köylerden merkezdeki okullara taşınan öğrencilerin eğitimi bir gün süreyle aksadı.

Van’ın Muradiye ilçesinde kış şartları etkisini artırarak sürdürüyor. Bölgede hakim olan yoğun kar yağışı ve beraberindeki şiddetli tipi, özellikle ulaşım ağında ciddi aksamalara neden oldu. Hava muhalefetinin yarattığı bu tablo, köylerden ilçe merkezine eğitim almak için gelen öğrencileri doğrudan etkiledi.

KAYMAKAMLIKTAN BİR GÜNLÜK ARA KARARI

İlçede yaşamı zorlaştıran hava koşulları üzerine Muradiye Kaymakamlığı bir açıklama yayımladı. Kaymakamlık, öğrencilerin can güvenliği ve ulaşım zorluklarını gerekçe göstererek taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda derslere ara verildiğini duyurdu. Alınan karar doğrultusunda, ilçedeki taşımalı eğitim faaliyetleri 9 Şubat 2026 tarihinde durduruldu.

Elazığ'da eğitime kar engeli: 1 günlük ara verildiElazığ'da eğitime kar engeli: 1 günlük ara verildi

RESMİ AÇIKLAMA: BUZLANMA VE TİPİ NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçedeki hava durumunun vahametine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir."

EĞİTİMDE HAVA KOŞULLARI ENGELİ

İlçede etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, taşımalı eğitim sisteminin kış şartları karşısındaki durumunu bir kez daha gündeme getirdi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan bu kararla, taşımalı kapsamındaki okullarda bugün ders başı yapılamadı. Bölgedeki kar temizleme ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

