Elazığ'da eğitime kar engeli: 1 günlük ara verildi

Elazığ'da eğitime kar engeli: 1 günlük ara verildi
Yayınlanma:
Elazığ'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik, eğitime 1 gün ara verdi.

Elazığ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

6 ilde eğitime kar tatili!6 ilde eğitime kar tatili!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde bulunan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.

İDARİ İZİN VERİLDİ

Yapılan açıklamada:

“Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan Kreşler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslara 20 Ocak Salı günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre Kaymakamlarca karar verilecektir” denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
AVM'de bıçaklı kavga! 2 çocuk tutuklandı
AVM'de bıçaklı kavga! 2 çocuk tutuklandı
Cezaevinden kaçmış! Bursa'da tekel saldırısı: 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Cezaevinden kaçmış! Bursa'da tekel saldırısı: 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Gökan Zeybek'ten 'su sorunu' açıklaması: Ankara bu sorunu aşmıştır!
Gökan Zeybek'ten 'su sorunu' açıklaması: Ankara bu sorunu aşmıştır!