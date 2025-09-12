Van'da dev operasyon: Tam 106 kilo ele geçirildi
Van'da yapılan operasyonunda 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Bu kapsamda 9 Eylül'de Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.
