Valilik'ten 'patlama seslerine' ilişkin açıklama

Elazığ Valiliği Baskil ilçesi ile Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama yaptı.

Baskil ilçesi ile Hankendi Mahallesi civarında, vatandaşlar akşam saatlerinde patlama seslerinin geldiğini söyleyerek durumu ihbar etti.

Vatandaşların duyduğu sesleri üzerine valilikten yazılı açıklama geldi. Açıklamada, yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“Bugün 21.30 civarında, Baskil ilçemiz Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlarımız tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar alınmıştır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz yapmış olduğu incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallemizde her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”