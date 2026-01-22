Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Malatya'da etkili olan kar yağışının günlük yaşama olumsuz etkileri sürüyor.

kar yağışı nedeniyle kamuda görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personeller yarın idari izinli sayılırken, motosikletlerin trafiğe çıkışı ise 1 günlüğüne yasaklandı.

KAR YAĞIŞI KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Meteorolojiden alınan son verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı Malatya'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yoğun kar yağışı beklentisi ile birlikte buzlanmanın da ön görüldüğü kentte Valilik tarafından olası olumsuzluklara karşın tedbirler alındı.

MOTOSİKLETLERE YASAK GELDİ

Kar yağışına karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarılarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, motosikletlerin trafiğe çıkışının 1 günlüğüne yasaklandığını ve kamuda görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personeller yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

"Kıymetli hemşerilerim ve çalışma arkadaşlarım, yoğun kar yağışı , buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınmıştır" diyen Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"23 Ocak 2026 Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Alınan İlave Tedbirler İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 23 Ocak 2026 Cuma günü, İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir (1) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır.

Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur."

Yoğun kar yağışı , buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınmıştır.



23 Ocak 2026 Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

MALATYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün buzlanmaya karşı uyardığı Malatya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecede seyrederken, il genelinde 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde: