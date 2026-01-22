Meteoroloji tarih vererek uyardı! 16 il buz tutacak

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 16 il buz tutacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 il için kar uyarısı verildi. Yapılan açıklamada, vatandaşlar çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılırken "Yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, bugün akşam saatlerinden itibaren 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışının beklendiğine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, 16 ilde beklenen yoğun kar yağışının doğurabileceği don, buzlanma ve çığ gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

“KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “22 Ocak 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinden itibaren; İç Anadolu’nun doğusunda görülen yağışların yarın öğle saatlerine kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.” ifadelerine yer verildi

“Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.” denilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

