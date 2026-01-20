Kar bitti şimdi de sağanak vuracak! Meteorolojiden İstanbul için don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyinde yağışların etkili olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.
KAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK?
Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari; Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Muş’un doğusunda kar yağışlarının etkili olması beklenirken; Giresun’un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olacak kar yağışlarının yoğun olması tahmin edildi.
İstanbullular dikkat! Valilikten buzlanma uyarısı!
RÜZGÂR
Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40–60 km/sa) rüzgâr bekleniyor.
SICAKLIK
Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3–5 derece artması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.
BUZLANMA VE SİS
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış: Doğu Karadeniz’de yer yer yoğun kar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgâr: Belirtilen bölgelerde ulaşım ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbir alınmalı.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu