Valilik hafta sonu için uyardı: İstanbul'a kar yeniden geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından, İstanbul Valiliğinden hafta sonu için İstanbul'a kar uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji ve AKOM açıkladı: İstanbul'a iki günlük kar geliyor

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da havanın, 17 Ocak Cumartesi günü parçalı çok bulutlu, genellikle yağmurlu, kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması bekleniyor. Kentteki en düşük hava sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın ise 6 °C olması bekleniyor.

18 Ocak Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmurlu, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın ise 5 °C olması bekleniyor. Kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceği değerlendiriliyor.

NE ZAMAN MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK?

MGM'nin son ölçümlerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağı ve yeni haftayla birlikte normale döneceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, hafta sonu kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Valilik, vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya X hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü görülebilecek karla karışık yağmur ve kar yağışına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul’da 17.01.2026 Cumartesi havanın: Parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 6 °C olması bekleniyor. 18.01.2026 Pazar ise havanın: Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin edilmektedir. En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 5 °C olması bekleniyor. Yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceği değerlendirilmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."