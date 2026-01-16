Meteoroloji ve AKOM açıkladı: İstanbul'a iki günlük kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) değerlendirmelerine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece düşecek.

İSTANBUL'A 18-19 OCAK'TA KAR GELİYOR

İstanbul’da hafta sonundan itibaren soğuk havanın yeniden etkili olması beklenirken, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri kar ve karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Kentte pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece, pazartesi günü ise 3 ila 6 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI KAPIDA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, milyonlara kara haberi TRT Haber’de açıkladı. 18 Ocak tarihinden sonra Karadeniz üzerinden soğuk bir hava kütlesinin yurda giriş yapacağını belirten Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekerek, bu dönemde gece sıcaklıklarının iç kesimlerde eksi 10 derece ve altına düşebileceğini, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma beklendiğini söyledi.

2016'DAN BU YANA EN SERTİ OLACAK

Bozyurt, 25 Ocak sonrasına ilişkin tahminlerin ise henüz netleşmediğini fakat Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Ocak ayı sonuna doğru etkili kar yağışlarının görülebileceğini söyleyen Bozyurt, 2016’dan bu yana sert geçmeyen kış mevsiminin bu yıl daha zorlu olacağının altını çizdi. "Son 9 yılın en soğuk kışını yaşıyor olabiliriz" şeklinde konuşan Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini ve sert kış koşullarının mart ayının ilk yarısına kadar sürebileceğini belirtti.