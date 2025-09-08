Valilik açıkladı: Havai fişek ve meşale satışı yasaklandı

Çanakkale'de 8 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER

Çanakkale Valiliği, orman yangınlarına karşı yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.

Söz konusu tedbriler kapsamında il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nin konu ile ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir"