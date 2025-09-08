Valilik açıkladı: Havai fişek ve meşale satışı yasaklandı

Valilik açıkladı: Havai fişek ve meşale satışı yasaklandı
Yayınlanma:
Çanakkale Valiliği, il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandığı duyurdu.

Çanakkale'de 8 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER

Çanakkale Valiliği, orman yangınlarına karşı yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.

Söz konusu tedbriler kapsamında il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nin konu ile ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir"

xcv.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız