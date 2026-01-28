Uzun süre bekleyen minibüste korkunç manzara: İçinde cansız bedeni bulundu

Uzun süre bekleyen minibüste korkunç manzara: İçinde cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:
Antalya'da Kenan Yıldırım, yol kenarında uzun süre park halinde bulunan minibüsün içinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 54 yaşındaki Kenan Yıldırım, yol kenarında uzun süre park edilmiş bir minibüsün içinde ölü bulundu.

yol-kenarinda-park-halindeki-minibuste-o-1139309-338283.jpg

DURUMU ÇEVREDEKİ SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Olay, saat 20.00 civarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi.

Çevredeki sürücüler, 07 AVG 767 plakalı minibüsün uzun süre yol kenarında beklediğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

yol-kenarinda-park-halindeki-minibuste-o-1139305-338283.jpg

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin aracın içine girip hareketsiz halde bulunan Yıldırım'ı kontrol etmesi üzerine yaşamını yitirdiği belirlendi.

yol-kenarinda-park-halindeki-minibuste-o-1139308-338283-1.jpg

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hayatını kaybeden kişinin Kenan Yıldırım olduğu tespit edildi.

Yıldırım’ın cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

yol-kenarinda-park-halindeki-minibuste-o-1139307-338283.jpg

MİNİBÜS KİRALIKMIŞ

Yıldırım’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği aracın kiralık olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

