Uyuşturucudan yakalama kararı olan Vidinli paylaştı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

"NE KADAR TEMİZSE..."

Yakalama kararının ardından uzun süre sessizliğini koruyan Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

500 bini aşkın takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Yusuf Güney ve Melisa Döngel, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.