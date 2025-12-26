Uyuşturucudan yakalama kararı olan Vidinli paylaştı!

Uyuşturucudan yakalama kararı olan Vidinli paylaştı!
Yayınlanma:
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

mert-vidinli.webp

"NE KADAR TEMİZSE..."

Yakalama kararının ardından uzun süre sessizliğini koruyan Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

500 bini aşkın takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur..." ifadelerini kullandı.

mert-vidinli-paylasim.jpg

Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'dan video geldi! "Her şey Allah ile aramızda yaşanır"Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'dan video geldi! "Her şey Allah ile aramızda yaşanır"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Yusuf Güney ve Melisa Döngel, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Türkiye
Leyla Zana'dan Amedspor kararı!
Leyla Zana'dan Amedspor kararı!
Diyarbakır'da kan donduran olay! 3 aylık bebeğini pencereden atmıştı: Anne hakkında karar verildi!
Diyarbakır'da kan donduran olay! 3 aylık bebeğini pencereden atmıştı: Anne hakkında karar verildi!
Midesinde 9 pil 3 jilet çıktı
Midesinde 9 pil 3 jilet çıktı