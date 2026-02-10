Uyuşturucu ticaretini Telegram'dan yapmışlar! 305 gözaltıda 69 grup kapatıldı

Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında, şüphelilerin Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden "özel ve gizli üyelik" sistemiyle kapalı gruplar kurdukları belirlendi. Bu gruplarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şahısların, dijital kanallar aracılığıyla uyuşturucu madde ticaretini organize ettikleri ve kullanımını özendirdikleri tespit edildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA KÜRESEL MÜDAHALE

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, dijital platformun merkez yönetimiyle kurulan temas oldu. Savcılığın talimatıyla, yurt dışında bulunan ilgili teknoloji şirketiyle iletişime geçilerek uyuşturucu ticareti yapıldığı kanıtlanan 69 iletişim grubu ve kanalı kalıcı olarak kapatıldı. Böylece suç şebekelerinin dijital ortamda kurduğu pazar ağının işleyişine son verildi.

Aydın'da tarihi eser kazısına suçüstü!

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: "ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK"

İstanbul merkezli 35 ilçeyi ve toplamda 14 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, hedefteki 346 şüpheliden 305'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması ve dijital delillerin incelenmesi için işlemler sürdürülüyor. (AA)