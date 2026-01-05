Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!

Yayınlanma:
Aydın’ın Efeler ilçesinde 'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan 60 yaşındaki Tijen K., rezidansta yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yunus Timleri tarafından yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde bulunan rezidanstaki bir daireye bugün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ortaköy'deki mühürlenen otelin sahibi uyuşturucudan gözaltındaOrtaköy'deki mühürlenen otelin sahibi uyuşturucudan gözaltında

ARANAN ŞAHIS REZİDANSTA YAKALANDI!

Polis ekipleri tarafından bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen ve “Uyuşturucu ticareti” suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Tijen K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.

uyusturucu-ticareti-sucundan-aranan-huku-1099464-326372.jpg

MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ !

Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tijen K. isimli kişi , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

