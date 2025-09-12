Uyuşturucu etkisindeki kadın bıçakla polise saldırdı: Bacağından vuruldu

Avcılar’da uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kadın, elindeki bıçakla hem kendisine hem de çevresine zarar verdi. Polise de saldıran kadın, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle aynı evde yaşayan S.Ö., evdekileri tehdit ederek elindeki bıçakla saldırmaya çalıştı. Daha sonra göğsünden hafif şekilde kendisini yaralayan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapı kilitli olduğu için içeri giremeyince polis çağırdı. Polis ekipleri, S.Ö.’yü uzun süre elindeki bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak kadının kapıya kadar gelerek polislere hakaret etmesi üzerine birkaç kez göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Kapıdaki camı kırarak müdahale etmeye çalışan polise bıçakla saldırmak isteyen kadın, tabanca ile bacağından vuruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Ö., ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.