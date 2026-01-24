Uyuşturucu baronu Speedy Naci'nin zehir ağı deşifre oldu

Atlantik’te ele geçirilen yaklaşık 10 ton kokainle başlayan soruşturma, INTERPOL tarafından 6 ayrı kırmızı bültenle aranan “Speedy Naci” kod adlı Naci Yılmaz’ın yönettiği uluslararası uyuşturucu ağını gün yüzüne çıkardı.

Güney Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya uzanan zehir hattının kilit isimlerinden biri olduğu belirlenen Yılmaz’ın, Türkiye ayağında sokak düzeyine kadar uzanan geniş bir dağıtım ağı kurduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU BARONU SPEEDY NACİ'NİN ZEHİR AĞI DEŞİFRE OLDU

İspanya Ulusal Polisi’nin 11 Ocak’ta Atlantik Okyanusu’nda “UNITED S” adlı gemide 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirmesiyle derinleşen dosya, Türkiye’de de çok sayıda tutuklamaya yol açtı.

10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada “Siirtli Naci” ve “Speedy” kod adlarını kullanan Yılmaz’ın, “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile birlikte örgütün iki liderinden biri olduğu belirlendi.

Ağın, Latin Amerika, Balkanlar, İran ve Avrupa hattında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, İstanbul ve İzmir’de ana dağıtıcılar üzerinden piyasaya sürüldüğü ortaya konuldu.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Naci Yılmaz, örgüt yöneticileri arasında yer alan “Marwan” kod adlı Turgut Alpar, “Ozi” kod adlı Ozan Toprak, “Bahri” kod adlı Abdulbari Nergiz ve “Messi” kod adlı Fuat Aksoy’a talimatlar vererek uyuşturucu sevkiyatını yönetti. Bu kapsamda Güney Amerika’dan temin edilen kokainin Avrupa ülkelerine, Avrupa’ya ulaştırılan kokain ile Balkanlar’dan sağlanan skunk ve marihuananın ise Türkiye’ye gönderildiği belirlendi. Dosyada, İran’dan satın alınan eroinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi talimatlarının da Yılmaz tarafından verildiği yer aldı. İstanbul’a getirilen kokain ve esrarın Mehmet Aydaş’a, İzmir’e ulaştırılan uyuşturucunun ise Nedim Sorguç’a teslim edildiği, dağıtımın bu isimlerin altında faaliyet gösteren alt satıcılar aracılığıyla yapıldığı tespit edildi. Son dönemde İstanbul’daki operasyonlarda, kentteki dört ana kokain dağıtıcısının da kırmızı bültenle aranan “Speedy Naci”den uyuşturucu temin ettiği belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda Yılmaz’ın, “Türk Escobar” olarak bilinen Urfi Çetinkaya’nın ardından örgütün başına geçtiği değerlendirildi.

TONLARCA KOKAİN VE EROİN SEVKİYATI YAPTI

Naci Yılmaz’ın soruşturma dosyası, çok sayıda suç kaydı ve ağır iddialarla dikkat çekiyor. Hakkında aktif bir cezaevi kaydı bulunmayan Yılmaz’ın, 4’ü narkotik, 15’i asayiş olmak üzere toplam 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Dosyada, 18 ayrı uyuşturucu madde ithalatı ve ticareti, 6 silahlı eylem ile 1 kayıt dışı para transferi suçundan yakalama kararları yer alıyor. Bu dosyaların önemli bir bölümünü tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlar oluşturuyor. İşte ele geçirilen o uyuşturucu maddelerin miktarları, yerleri ve tarihleri:

Tarih Yer Ele Geçirilen Uyuşturucu 29 Eylül 2019 İzmir 643 kg esrar 29 Nisan 2020 Trinidad 475 kg kokain 25 Temmuz 2020 Fransa 120 kg esrar 10 Ağustos 2020 Atina 205 kg esrar 10 Eylül 2020 Tebriz 495 kg eroin 20 Ekim 2020 Mersin Limanı 220 kg 183 g kokain 19 Kasım 2020 İstanbul 88 kg 950 g esrar 22 Kasım 2020 İstanbul 83 kg marihuana 23 Aralık 2020 Santos 3 ton kokain 9 Ocak 2021 Rotterdam 2 ton 333 kg kokain 29 Ocak 2021 — 920 kg kokain 16 Şubat 2021 Hollanda 1 ton 475 kg eroin

Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın, infaz ve silahlı saldırıların da aralarında bulunduğu bazı ağır suçlarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Buna göre, 10 Şubat 2021’de Oktay Munğan’ın Mardin’de öldürülmesi, 24 Kasım 2020’de Cihan Tekgöz’ün İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması ile yine İstanbul’da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş’ın silahla kasten yaralanması olaylarından sorumlu tutuluyor.