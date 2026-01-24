Uyuşturucu baronu Speedy Naci'nin zehir ağı deşifre oldu

Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Balkanlar’dan Türkiye’ye uzanan çok uluslu uyuşturucu hattının merkezinde yer alan “Siirtli Naci”nin yönettiği ağ, sevkiyat rotaları, dağıtıcıları ve bağlantılarıyla soruşturma dosyasında tüm ayrıntılarıyla deşifre edildi.

Atlantik’te ele geçirilen yaklaşık 10 ton kokainle başlayan soruşturma, INTERPOL tarafından 6 ayrı kırmızı bültenle aranan “Speedy Naci” kod adlı Naci Yılmaz’ın yönettiği uluslararası uyuşturucu ağını gün yüzüne çıkardı.

Güney Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya uzanan zehir hattının kilit isimlerinden biri olduğu belirlenen Yılmaz’ın, Türkiye ayağında sokak düzeyine kadar uzanan geniş bir dağıtım ağı kurduğu tespit edildi.

İspanya Ulusal Polisi’nin 11 Ocak’ta Atlantik Okyanusu’nda “UNITED S” adlı gemide 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirmesiyle derinleşen dosya, Türkiye’de de çok sayıda tutuklamaya yol açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada “Siirtli Naci” ve “Speedy” kod adlarını kullanan Yılmaz’ın, “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile birlikte örgütün iki liderinden biri olduğu belirlendi.

uyusturucu-baronu-speedy-nacinin-zehir-agi-desifre-oldu-2.jpg

Ağın, Latin Amerika, Balkanlar, İran ve Avrupa hattında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, İstanbul ve İzmir’de ana dağıtıcılar üzerinden piyasaya sürüldüğü ortaya konuldu.

uyusturucu-baronu-speedy-nacinin-zehir-agi-desifre-oldu-4.jpg

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Naci Yılmaz, örgüt yöneticileri arasında yer alan “Marwan” kod adlı Turgut Alpar, “Ozi” kod adlı Ozan Toprak, “Bahri” kod adlı Abdulbari Nergiz ve “Messi” kod adlı Fuat Aksoy’a talimatlar vererek uyuşturucu sevkiyatını yönetti. Bu kapsamda Güney Amerika’dan temin edilen kokainin Avrupa ülkelerine, Avrupa’ya ulaştırılan kokain ile Balkanlar’dan sağlanan skunk ve marihuananın ise Türkiye’ye gönderildiği belirlendi.

uyusturucu-baronu-speedy-nacinin-zehir-agi-desifre-oldu-3.jpg

Dosyada, İran’dan satın alınan eroinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi talimatlarının da Yılmaz tarafından verildiği yer aldı. İstanbul’a getirilen kokain ve esrarın Mehmet Aydaş’a, İzmir’e ulaştırılan uyuşturucunun ise Nedim Sorguç’a teslim edildiği, dağıtımın bu isimlerin altında faaliyet gösteren alt satıcılar aracılığıyla yapıldığı tespit edildi. Son dönemde İstanbul’daki operasyonlarda, kentteki dört ana kokain dağıtıcısının da kırmızı bültenle aranan “Speedy Naci”den uyuşturucu temin ettiği belirlendi.

uyusturucu-baronu-speedy-nacinin-zehir-agi-desifre-oldu-5.jpg

Bu tespitler doğrultusunda Yılmaz’ın, “Türk Escobar” olarak bilinen Urfi Çetinkaya’nın ardından örgütün başına geçtiği değerlendirildi.

TONLARCA KOKAİN VE EROİN SEVKİYATI YAPTI

Naci Yılmaz’ın soruşturma dosyası, çok sayıda suç kaydı ve ağır iddialarla dikkat çekiyor. Hakkında aktif bir cezaevi kaydı bulunmayan Yılmaz’ın, 4’ü narkotik, 15’i asayiş olmak üzere toplam 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Dosyada, 18 ayrı uyuşturucu madde ithalatı ve ticareti, 6 silahlı eylem ile 1 kayıt dışı para transferi suçundan yakalama kararları yer alıyor.

uyusturucu-baronu-speedy-nacinin-zehir-agi-desifre-oldu-001.jpg

Bu dosyaların önemli bir bölümünü tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlar oluşturuyor. İşte ele geçirilen o uyuşturucu maddelerin miktarları, yerleri ve tarihleri:

TarihYerEle Geçirilen Uyuşturucu
29 Eylül 2019İzmir643 kg esrar
29 Nisan 2020Trinidad475 kg kokain
25 Temmuz 2020Fransa120 kg esrar
10 Ağustos 2020Atina205 kg esrar
10 Eylül 2020Tebriz495 kg eroin
20 Ekim 2020Mersin Limanı220 kg 183 g kokain
19 Kasım 2020İstanbul88 kg 950 g esrar
22 Kasım 2020İstanbul83 kg marihuana
23 Aralık 2020Santos3 ton kokain
9 Ocak 2021Rotterdam2 ton 333 kg kokain
29 Ocak 2021920 kg kokain
16 Şubat 2021Hollanda1 ton 475 kg eroin

Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın, infaz ve silahlı saldırıların da aralarında bulunduğu bazı ağır suçlarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Buna göre, 10 Şubat 2021’de Oktay Munğan’ın Mardin’de öldürülmesi, 24 Kasım 2020’de Cihan Tekgöz’ün İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde silahla yaralanması ile yine İstanbul’da Aydın Razaki ve Yılmaz Dolaş’ın silahla kasten yaralanması olaylarından sorumlu tutuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

