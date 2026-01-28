Üvey oğlunun bıçakladığı üvey baba 15 gün sonra öldü

Eskişehir’de tartıştığı üvey oğlu, 25 yaşındaki Harun Özbek tarafından sırtından ve karnından bıçaklanan 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt, 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

SIRTINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Olay, 13 Ocak’ta Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Özbek ile üvey babası Yüksel Bozkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma hızla büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Özbek, Bozkurt’u sırtından ve karnından bıçakladı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Özbek ise polis ekiplerince yakalandı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Harun Özbek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Harun Özbek, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan, olayın ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yüksel Bozkurt, bugün hayatını kaybetti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor.