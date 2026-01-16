Uşak'ta motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde akşam üzeri meydana geldi. A.Ç. (30) yönetimindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a (84) çarptı.

Bursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralı

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Türkan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.