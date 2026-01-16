Uşak'ta motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Uşak’ta bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde akşam üzeri meydana geldi. A.Ç. (30) yönetimindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a (84) çarptı.

Bursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralıBursa’da motosiklet yaşlı yayaya çarptı: İki yaralı

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Türkan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı
Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı
CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı
CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı