Uşak'ta Millet Bahçesi'nde bir kişi ölü bulundu

Yayınlanma:
Uşak’ta Millet Bahçesi içerisinde Ali Keskin isimli bir kişi duvar kenarında ölü bulundu. Başında yara izi tespit edilen 53 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Parkta yürüyen vatandaşlar, bir kişinin duvar kenarında hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDA YARA İZİNE RASTLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Ali Keskin (53) olduğu saptandı. Keskin’in başında yara olduğu tespit edildi.

Uşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralıUşak’ta parkta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ali Keskin’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

