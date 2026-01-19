Ünlü petrol şirketinden Suriye'den çekilme kararı!

Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi, Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'nı ziyaret ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında mevcut duruma ilişkin bilgi verdi.

Petrol sahasında kontrolün sağlanmasının ardından bölgede inceleme yaptıklarını söyleyen Kablavi; Ömer Petrol Sahası'nın YPG/SDG'nin kontrolünde iken "ilkel" ve "verimsiz" yöntemlerle işletildiğini, petrol kuyusunun zarar gördüğünü söyledi.

"Ömer Petrol Sahası, günde 50 bin varil petrol üretirken sadece 5 bin varil üretebilir hale gelmiş." diyen Kablavi, Suriye'nin genelinde 400 bin ila 500 bin varil arasında değişen petrol üretiminin, şu anda 100 bin varilin altına indiğini kaydetti.

SHELL'DEN ÇEKİLME TALEBİ

Kablavi açıklamasında, Ömer Petrol Sahası'nda faaliyet yürüten Shell'in sahadan çekilerek hisselerini Suriye hükümetine devretme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Shell ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Kablavi, mali anlaşma sonrası petrol sahasının tüm mülkiyetinin Suriye yönetimine geçeceğini söyledi.

Suriye'de Chevron ve ConocoPhillips dahil ABD'li enerji şirketlerinin yatırım yapacağını ve üretimin artırılacağını söyleyen Kablavi, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette gelecekte petrol ihraç edeceğiz, buna mecburuz. Benzin ve dizel gibi üretimler için rafinerilerimizin belli bir ihtiyacı var. Kalanı ihraç edeceğiz. Petrol ve doğal gaz ihraç edeceğiz inşallah. Suriye halkına mesajım: Sabredin, güzel günler geliyor. Suriye Petrol Şirketi sizindir, bu vatanındır. Yeni nesilden petrol, makine, inşaat veya elektrik mühendisi olan herkese çağrı yapıyorum. Bize geri gelin ve Suriye Petrol Şirketi'ne katılın!"

BÖLGE YPG/SDG'DEN GERİ ALINMIŞTI

18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinin tamamı örgütten temizlenmiş, bölge kontrol altına alınmıştı.

Deyrizor bölgesindeki Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölge de YPG/SDG'den geri alınmıştı.