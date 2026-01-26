Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: Endişeliyiz

“Üç Kuruş”, “Deha”, “Medcezir” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cenk Kangöz, arkadaşıyla birlikte Sarıkamış’ta tehdit edildiğini açıkladı.

ÜNLÜ OYUNCU SİLAHLA TEHDİT EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğullarıyla birlikte tatil için gittikleri Sarıkamış’taki kayak merkezine çıkmak üzere dün saat 11.40’ta servise bindiklerini anlattı.

Kangöz, sıra bekledikleri esnada bir servis şoförünün kendilerini geçmeye çalıştığını ve trafiği sıkıştırdığını iddia etti.

Duruma tepki gösterdiklerini söyleyen Kangöz, “Araçtan indik ve servis şoförüne ‘Biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Neden sıra bekliyoruz?’ dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim’ dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle’ dedik” ifadelerini kullandı.

Kangöz, şoförün tartışmayı sürdürdüğünü ve aracına binerek silahını çıkardığını anlattı:

“Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat’a doğrulttu. ‘Öldürürüm sizi’ diyerek küfür etti. Murat ve ben de aynı anda ‘Atabiliyorsan at’ dedik.”

"ENDİŞELİYİZ"

Servis şoförü Z.Y., olayın ardından hızla uzaklaştı. Kangöz, karakola gidip şikayetçi olduklarını ve olayın belediye kameralarına yansıdığını söyledi.

Jandarma, şoförü kısa sürede yakalayarak silahı teslim aldı, ancak savcılık şoförü serbest bıraktı.

Kangöz, “Biz 3 gün daha Kars’tayız. Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz” diyerek yaşananlardan duyduğu kaygıyı dile getirdi.