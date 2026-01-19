Sarıkamış snowboard tutkunlarının adresi oldu

Türkiye'nin farklı illerinden snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Kayak merkezinin 1. etap pist inişine yapılan snowparkta bir araya gelen 25 sporcu, sörfçü ve Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı koordinesinde antrenman yapıyor.

Farklı seviyelere uygun atlama rampalarından oluşan snowparkta eğitim gören snowboard tutkunları, akrobatik hareketler yaparak kendilerini bu alanda geliştiriyor.

snowboard-tutkunlari-4.jpg

Snowpark alanında incelemede bulunup sporcularla bir araya gelen Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin sarıçamlar arasında, kristal karlar üzerinde kayak ve snowboard yapma keyfinin ender yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

snowboard-tutkunlari-1.jpg

"SNOWBOARD TUTKUNLARINI SARIKAMIŞ'A BEKLİYORUZ"

Kayak merkezinde ilk defa snowpark alanı yapıldığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Süleyman kardeşimizle birlikte, snowpark alanını kayak ve snowboardseverlerin hizmetine sunduk. Buranın artık snowboard sporunda bir marka olma yolunda ilerlemesini istiyoruz. Kayak merkezimiz sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü ama biz artık snowboardda Türkiye’nin, dünyanın markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Gelen arkadaşlarımıza bu güzelliği, keyfi yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından tüm kayak ve snowboard tutkunlarını Sarıkamış'a bekliyoruz."

Güneşlenmekten sıkılanlar Erzincan'da ağustos sıcağında şortla kayak ve snowboard yaptılarGüneşlenmekten sıkılanlar Erzincan'da ağustos sıcağında şortla kayak ve snowboard yaptılar

Süleyman Atlı ise Sarıkamış'a snowpark yapılmasını hep istediğini belirterek, "Sayın Valimiz bize izin verdi, snowpark alanı yaptık. Bir sürü kayak ve snowboardcu katılıyor. Herkes antrenman yapıyor. Serbest stil, Türkiye'nin farklı illerinden gelip burada denemeler yapıyorlar. Bu branşı öğrenmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak:AA

