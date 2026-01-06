Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanlar Adli Tıp'ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış simaların da bulunduğu şüphelilere yönelik dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolleri ve tahlil işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Savcılık tarafından yürütülen ve "Uyuşturucu" başlığı altında devam eden soruşturma sürecinde, bugüne kadar toplam 36 kişi tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte 26 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Dosya kapsamında Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin ise firari durumda oldukları ve haklarında arama kararı bulunduğu belirtildi. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin, başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla illerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, aranan 26 kişiden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONUN ÜNLÜ İSİMLERİ VE SUÇLAMALAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ ve kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu başlıklar altında toplandı:

  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,
  • Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak,
  • Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak,
  • Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP KURUMU’NDA

Operasyonla gözaltına alınan; aralarında Doğukan Güngör, Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy’un da bulunduğu toplam 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin bir parçası olarak Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Şüphelilerin buradaki tahlil ve kontrollerinin ardından hukuki sürecin devam edeceği öğrenildi.

