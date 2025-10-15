Üniversite spor antrenörü olmak için 'Zerdeçal' zorunluluğunu getirdi! Şaka değil 'Kurkumin' skandalı

Yayınlanma:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Spor Bilimleri Fakültesi için açtığı akademik ilan, “stresle başa çıkma” ve “kurkumin takviyesi” gibi özel şartlar getirildi. Şartların yalnızca AKP İl Başkan Yardımcısı Müfit Dal’a uyduğu öne sürüldü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nde bir Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için açılan ilan tartışma yarattı. İlanda belirtilen özel şartların Türkiye’de yalnızca bir kişide bulunduğu belirtilip o kişinin de AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Müfit Dal olduğu iddia edildi.

İlanda aranan nitelikler arasında, “sporculuk, stresle başa çıkma, bilinçli farkındalık, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve kurkumin takviyesi” konularında akademik çalışma yapmış olmak şart koşuldu.

"KURKUMİN TAKVİYESİ ALANLARINDA BİLİMSE ÇALIŞMALARI BULUNMAK"

İlan metninde açıkça şu ifadeye yer verildi:

"Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında almış olup; sportmenlik, stresle başa çıkma, bilinçli farkındalık, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve kurkumin takviyesi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak."

Sözcü'den Gülnur Saydam'a konuşan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, ilanın usule aykırı olduğunu belirtti. Karaoba, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir adrese teslim ilan olamaz. Şartlar; Sportmenlik konusunda çalışmış olacak. Stresle başa çıkacak, bilinçli bir farkındalık eğitimi alacak, fiziksel aktivite alışkanlıkları olacak ama en önemlisi de kurkumin takviyesi konusunda çalışma yapmış olacak. Direkt isim yazsalarmış. Resmen bu tek bir siyasi partinin il başkan yardımcısına özel açılmış ilan. Böyle bir rezalet olmaz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e sesleniyorum. Bu usulsüzlüğe göz mü yumacaksınız?”

KURKUMİN NEDİR?

Kurkumin, sadece zerdeçalın içinde bulunan ve ona sarı rengini veren doğal bir antioksidandır. Takviye olarak kullanılan kurkumin, artrit, iltihaplanma ve şişlik gibi rahatsızlıklara karşı faydalı etkiler gösterebilir.

YÖK'Ü TAKAN YOK

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 2021'DE üniversitelerde öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, tez isimlerinin yazılamayacağını ve belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyeceği konusunda karar almıştı. Ama üniversitelerdeki özel şartlı ilanlarını yayımlamaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

