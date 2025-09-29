Ülkenin en büyük sorununu haykırdılar! Cevaplar hiç şaşırtmadı

İstanbul’da bulunan Mecidiyeköy semt pazarında yurttaşlar, Türkiye’deki en önemli sorunun ne olduğu sorusuna yanıt verdi. Yaygın olarak ekonomik kriz ve adaletsizlik yanıtlarını veren yurttaşlardan biri, “Adaletten ayrılmak, haktan, hukuktan... En büyük mesele bu. Mesela şu anda hiç suçu olmayan insanların hapishaneye tıkılması. Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor” ifadeleriyle adaletsizliğe vurgu yaptı.

GEÇİM DERDİ VE ADALETSİZLİK!

Gündem hızla değişirken Türkiye’de vatandaşların en büyük gündem maddesi ekonomik kriz ve geçim derdi fakat son aylarda, buna "adaletsizlik" de eklenmeye başladı. Bir yurttaş ise, “Öyle açlık, yoksulluk geride kaldı demekle olmuyor ekran başında. Gelsin, görsün milleti de ondan sonra konuşsun. Bakıp geçiyoruz. Emekli parasına az bir zam yapsa, verdiğini iki, üç kat geri alıyor hemen. Enflasyon ne zaman düşüyor biliyor musun? Yazın meyveler, sebzeler çürüyor ya, çöpe atacağına veriyor uyguna. Esnaf düşüyor, devlet değil” ifadelerini kullandı.

“HUKUK YOK, HAKKINI SAVUNAMIYORSUN”

Bir başka vatandaş ise, “Adalet yok, hukuk yok; hakkını savunamıyorsun. En küçük bir kelime konuştuğunda, hemen hakaretten içeriye giriyorsun. Rahat bir ortamda, adaletli bir ortamda değiliz. Yolda yürümeye korkuyoruz; kimseye laf söyleyemiyorsun haklı olsan bile” sözlerini sarf etti.

“ADALET DÜZELMEDİKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY DÜZELMEZ”

Bir vatandaş, soruya “Ekonomi. Bu kadar söyleyebilirim” ifadeleriyle yanıt verirken başka bir yurttaş ise, “Ekonomi ve adalet. Anlatmak isterim ama bazı yerlere dokunmak durumu olacağı için, günümüzde de özgürlüğün çok iyi olmadığını düşündüğüm için fazla da dokunmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş, “Adalet. Adalet düzelmedikten sonra hiçbir şey düzelmez. Ne eğitim düzelir, ne ekonomi düzelir, ne sorunlar biter” derken bir başka vatandaş ise, “Ekonomi. Enflasyonda ben düşüş görmedim. Hep pahalı. Balığa baktım şimdi, almış başını gitmiş; güya ucuz olacak. Almadan gideceğiz” dedi.

“ZENGİNLERE PARA DAĞITIYOR FAKİRLERE HİÇ…”

Pazarda bir yurttaş, “Her memleketin kendine göre rahatsızlığı vardır. Ne diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Allah kolaylık versin hepimize, maddi, manevi” ifadelerini kullanırken başka bir vatandaş ise, “Türkiye sahipsiz. Amerika’ya, İsrail’e teslim oldu... Başta, devlette sahip yok. Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Gavur parası 50 lira oldu, herşey arttı, ses yok. Onlar sadece ceplerine uğraşıyorlar, fakir fukarayı düşünen yok... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz. Patates olmasa kaldık” sözlerini sarf etti.