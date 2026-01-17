Ücretsiz olduğunu duyan yaşlısı genci sıraya girdi kuyruk saat kulesine kadar uzadı

Çorum'da belediyenin ücretsiz çorba dağıtımı gençlisini yaşlısını aynı kuyrukta birleştirdi.

Çorba kuyruğundaki emekliden çağrı var!

Soğuk havaya rağmen ücretsiz bir tas çorba için gelenlerin oluşturduğu kuyruk, Ulu Camii yakınındaki İkram Çeşmesi’nden Saat Kulesi’ne kadar 200 metreyi de geçti.

CHP'Lİ TAHTASIZ PAYLAŞTI

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tahtasız şu ifadeleri kullandı:

"Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz çorba için metrelerce kuyruk oluştu. Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi.

Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk.

AKP iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AKP iktidarının ayıbıdır. Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz."