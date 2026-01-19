Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi!

İstanbul Tuzla’da bulunan bir çakmak üretim fabrikasında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde, yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın sonrası bölgeye Tuzla, Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

SİYAH DUMANLAR ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Fabrikada üretilen çakmakların ve hammadde olarak kullanılan gazların alev almasıyla birlikte gökyüzünü yoğun siyah dumanlar kapladı.

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara ve depolara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.