Tutuklu Başkan İnan Güney'in mektubu yürek burktu: Affet kızım...

Yayınlanma:
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden yazdığı mektupla, 9 yaşındaki kızının yeni aldığı ışıklı botlarının görüşe kabul edilmediğini belirtti. Güney, bu yüzden gözyaşı döken kızına ithafen; "Bu karanın da karası düzen adına, vicdan ve merhametten yoksun kurallar adına senden özür dilerim; affet beni Zeyno’m…" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında Ağustos 2025'te tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabı üzerinden yürekleri burkan bir mektup paylaştı.

GÖZYAŞI DÖKEN KIZINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Mektubunda açık görüş gününde yaşadıklarından bahseden Güney, 9 yaşındaki kızının yeni alıp hevesle giydiği ışıklı botlarının cezaevine kabul edilmediğini belirtti.

"KIRILMIŞ HEVESİ ZEYNO’MUN, AĞLATMIŞLAR KIZIMI"

Güney, bu yüzden gözyaşı döken kızından; "Bu karanın da karası düzen adına, vicdan ve merhametten yoksun kurallar adına" diyerek özür dilediğini ifade etti.

Güney'in ifadeleri şu şekilde:

Bugün açık görüş günüydü…

Aileme doyasıya sarılacağım, koklayacağım diye neşeyle çıktım koğuştan...

Ve bir anda 9 yaşındaki kızımı, Zeyno’mu iki gözü iki çeşme gördüm, anlamadım önce sebebini…

Meğer yeni ışıklı botlar almış, babama açık görüşte göstereceğim diye büyük hevesle giymiş, mutlulukla çıkmış evden.

Sonra yasak demişler girişte, çıkarttırmışlar zorla ışıklı botlarını, bir çift terlik vermişler.

Kırılmış hevesi Zeyno’mun, ağlatmışlar kızımı… Affet kızım…

Bu karanın da karası düzen adına, vicdan ve merhametten yoksun kurallar adına senden özür dilerim, affet beni Zeyno’m…

Döktüğün göz yaşı için, yaşatılan zulüm için affet bizi kızım…

En çok çocukları üzdü yetişkinler, affedin bizi çocuklar…

Ama hiç merak etmeyin, çocukların masumiyetinin beyazlığı, her türlü zulmün karasından üstündür.

Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz.

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz!

İnanın çocuklar…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

