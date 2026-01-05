Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!

Son araştırmalar, illerin eğitim düzeyi, sosyal yaşam ve problem çözme becerileriyle birlikte değerlendirilen IQ ortalamalarını ortaya koydu.

“En zeki şehir hangisi?” sorusuna yanıt aranırken, listenin üst sıralarında yer alan iller arasındaki puan farklarının az olması dikkat çekti.

Listenin ilk sıralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin yer alması sürpriz olmazken, Çanakkale ve Muğla gibi sahil kentlerinin yükselişi dikkat çekti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ESKİŞEHİR YER ALDI

Listenin zirvesinde, yıllardır eğitim ve kültür kenti kimliğiyle öne çıkan Eskişehir yer alırken; 105,20 puanla ilk sırayı kimseye bırakmayan şehri Türkiye’nin yönetim merkezi Ankara ve Ege’nin incisi İzmir izliyor. Megakent İstanbul ise 104,02 puanla Çanakkale ile aynı sırayı paylaşarak ancak 6’ncı basamakta yer bulabildi.

İŞTE EN ZEKİ 25 ŞEHİR

1 - Eskişehir 105.20

2 - Ankara 104.91

3 - İzmir 104.51

4 - Muğla 104.12

5 - Çanakkale 104.02

6 - İstanbul 104.02

7 - Kocaeli 103.85

8 - Balıkesir 103.59

9 - Bursa 103.47

10 - Kırklareli 103.38

11 - Trabzon 103.37

12 - Antalya 103.29

13 - Tekirdağ 102.82

14 - Zonguldak 102.68

15 - Yalova 102.58

16 - Karaman 102.52

17 - Uşak 102.37

18 - Konya 102.36

19 - Rize 102.32

20 - Denizli 102.14

21 Bartın 102.13

22 Sakarya 101.78

23 Kırşehir 101.74

24 Kütahya 101.65

25 Kayseri 101.42

SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ

Uzmanlar, iller arasındaki zeka ortalamalarının yalnızca genetik unsurlarla açıklanamayacağını; sosyo-ekonomik olanaklar, okuma alışkanlıkları ve çevresel koşulların da belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Listenin üst sıralarında yer alan şehirlerin ise eğitim imkanlarının çeşitliliği ve kültürel etkinliklerin yoğunluğuyla öne çıktığı dikkat çekiyor.