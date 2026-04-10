Türkiye'de sigara satışı tamamen yasaklanıyor! Son tarih belli oldu

Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik kapsamlı yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifi, sigara kullanımını ciddi ölçüde sınırlandırmayı amaçlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecek; ayrıca sigara içilen alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılması da yasaklanacak. Tütün ürünlerinin nakit para ile satışı kaldırılacak ve tüm satışlar elektronik sistem üzerinden takip edilecek. En dikkat çekici düzenlemelerden biri ise, 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye genelinde tütün ürünlerinin tamamen yasaklanması.

Sigaraya zam geldi

SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Hazırlanan taslakta, sigara ve benzeri ürünlerin kullanım alanları da yeniden düzenleniyor. Açık veya kapalı alan ayrımı yapılmaksızın, yalnızca belirlenmiş özel alanlarda sigara içilebilecek. İbadethaneler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi pek çok alanda sigara kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca, kamuya açık olmayan açık alanlarda da kullanım sınırlamaları getirilecek.

Yeni düzenlemeyle “tütün ürünü” tanımı genişletiliyor. Sadece klasik sigaralar değil; elektronik sigaralar, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren ya da tütün ürünlerini taklit eden tüm cihazlar bu kapsamda değerlendirilecek.

ÇOCUKLARA SİGARA SATANA HAPİS CEZASI GELİYOR

18 yaş altındaki bireylerin tütün ürünlerinin kullanıldığı alanlara girmesi yasaklanacak. Çocuklara tütün ürünü satan kişiler ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yeme-içme işletmelerinde sigara kullanımına ilişkin kurallar da sıkılaştırılıyor. Bu tür işletmelerde sigara içilen ayrı bölümler büyük ölçüde kaldırılacak. Ancak belirli şartlar altında, toplam alanın yüzde 10’unu aşmayacak şekilde, dışarıdan görünmeyen küçük sigara alanları oluşturulabilecek. Bu alanlarda servis yapılması kesinlikle yasak olacak.

Üniversite ve hastane kampüslerinde sigara içmek tamamen yasaklanırken, bu alanlarda ancak binalardan en az 20 metre uzaklıkta özel sigara noktaları oluşturulabilecek. Plajlarda ise belirli aralıklarla sigara kabinleri kurulmasına izin verilecek.

2040'TA TAMAMEN YASAKLANACAK

2040 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan tam yasak kapsamında, tütün ürünlerini üretmek, ithal etmek, taşımak ya da satmak ciddi para cezalarına tabi olacak. Bu yasağa uymayanlara milyonlarca lira ceza kesilmesi öngörülürken, tütün ürünü bulunduran veya satın alan bireyler de yüksek idari para cezalarıyla karşılaşacak. Bu cezaların yıllar içinde artırılacağı da ifade ediliyor.