Türkiye ve Rusya'yı Boğaz'da karşı karşıya getiren yalı için karar bekleniyor

Tarabya’da Boğaz’a nazır konumda bulunan ve 19. yüzyıla uzanan geçmişe sahip tarihi yalı, Osmanlı döneminde yabancı devletlerin taşınmaz edinmesinin yasak olması nedeniyle Rus Devleti adına tescil edilemedi.

Taşınmazın bedeli Rusya tarafından ödenmesine rağmen tapu, inançlı işlem yoluyla Rus diplomat Nikola İsveçin adına kaydedildi. Yalı, uzun yıllar Rus sefareti çalışanlarının ikameti amacıyla kullanıldı. Evkaf Mahkemesi kararlarında ve kadastro tutanaklarında, taşınmazın fiili kullanımının ve vergilerinin Rusya tarafından karşılandığı yer aldı. Kullanım Cumhuriyet döneminde de değişmedi.

Hazine'nin İsveçin’in mirasçısız öldüğünü belirlemesinin ardından tapu davaları başladı. Kadastro tespitinden 58 yıl sonra, 2008 yılında başlayan sürecin sonunda yalının Türkiye, Rusya, sonradan ortaya çıkan 3 Fransız mirasçı ve önceden Rusya'nın avukatlığını yapan Altaş Avukatlık'tan kime kalacağı merak konusu oldu.

TÜRKİYE VE RUSYA'YI BOĞAZ'DA KARŞI KARŞIYA GETİREN YALI İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, kadastro tespitinden 58 yıl sonra, 2008 yılında Hazine, tapuda malik görünen Nikola İsveçin’in mirasçısız öldüğü iddiasıyla yolsuz tescil gerekçesiyle dava açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise taşınmaz üzerinde Sultan II. Bayezid Vakfı’na ait şerh bulunduğunu ileri sürerek mülkiyet talebinde bulundu.

2010’dan sonra Fransa’da yaşayan ve Nikola İsveçin’in mirasçıları olduklarını ileri süren kişiler de davaya taraf oldu. Açılan davalar İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında birleştirildi. Yerel mahkeme, tapunun ne Türkiye Cumhuriyeti’ne ne de Rusya Federasyonu’na verilmesine hükmetti; mülkiyeti İsveçin’in mirasçıları olduğunu iddia eden Lecomte Swetchine, Aurelie Lecomte Swetchine ve Jean Swetchine isimli Fransızlara devretti.

Karar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rusya Federasyonu istinaf yoluna gitti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, diplomatik statü, karşılıklılık ilkesi, mirasçılık ve deliller yeterince araştırılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Dava 19 Şubat’ta yeniden görülecek.

RUSYA'NIN ESKİ AVUKATI DA TARAF OLDU

Hukuki süreç devam ederken, tarihi yalının fiili kullanımının Prof. Dr. Hüseyin Altaş’ın sahibi olduğu Altaş Avukatlık tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Altaş’ın, 2019–2022 yılları arasında Rusya Federasyonu’nu mülkiyet davasında temsil ettiği, daha sonra bu sözleşmenin uzatılmadığı aktarıldı.

Bu süreçte Altaş’ın sahibi olduğu Yapıtürk İnşaat ile Rusya’nın yurtdışındaki gayrimenkullerinden sorumlu kuruluşu FGUP arasında kira sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre 10 dönümlük arazide bulunan yalı, ilk 6 ay bedelsiz, sonrasında aylık 3 bin 750 dolar bedelle ve 30 yıllık süreyle kiralandı.

Altaş’ın ayrıca, Rusya Federasyonu’nu temsil ettiği davada karşı taraf konumunda bulunan ve İsveçin’in mirasçıları olduğunu iddia eden kişilerle satış vaadi sözleşmesi yaptığı belirtildi. Buna göre, mülkiyetin bu kişilere geçmesi halinde Altaş’ın ya kiracı olarak kalacağı ya da taşınmazı satın alacağı ifade edildi.

RUSYA FEDERASYONU’NUN İDDİALARI

Rusya Federasyonu, taşınmazın bedelinin devlet tarafından ödendiğini, Nikola İsveçin’in elçilik çalışanı olduğunu ve taşınmazın inançlı işlem kapsamında onun adına tescil edildiğini savunuyor. Bu nedenle tapu kaydının muvazaalı olduğunu ileri sürerek iptalini talep ediyor.

Ayrıca Rusya, İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davayla, Altaş ile FGUP arasında yapılan kira sözleşmelerinin sahte olduğu iddiasıyla sözleşmenin geçersizliğinin tespitini istiyor. Sözleşmedeki imzaların sahte olup olmadığı bilirkişi incelemesine konu edilmiş durumda.

Rusya tarafı, Altaş’ın avukatlık sözleşmesi sona erdikten sonra davanın karşı tarafıyla satış sözleşmesi yapmasını da şüpheli buluyor.