Türkiye Suriye’den ne zaman çıkacak? Şara’ya 3 şart iletildi

Suriye'de SDG ile imzalanan son mutabakatın ardından TSK'nın Suriye'de kontrol ettiği bölgelerden çekildiği iddia edilmiş ancak MSB tarafından yapılan açıklamada bu iddialar kesin bir dille yalanlanmıştı. SDG ile Şam hükümeti arasındaki sorunun da mutabakat ile çözülmesinin ardından gözler TSK'nın Suriye'den çıkıp çıkmayacağına, çıkılacaksa ne zaman olacağına çevrildi.

"TSK Suriye'nin kuzeyinden çekildi" iddiasına MSB'den açıklama

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Suriye’den çekilme koşullarının uzun süredir açık ve değişmediğini belirtti. Buna göre; Suriye genelinde devlet otoritesinin tam olarak tesis edilmesi, Türkiye sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kalkması durumunda TSK, Suriye’deki görevini sonlandırmaya hazır.

"ENTEGRASYON BİREYSEL OLACAK"

Suriye’nin kuzeyindeki silahlı yapılarla ilgili değerlendirmelerde, Arap aşiret unsurlarının SDG’den ayrıldığı, geride ağırlıklı olarak YPG’nin kaldığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, SDG’nin kendini feshetmesi gerektiğini belirterek, entegrasyon sürecinin bireysel temelde ve 'tek devlet, tek ordu' anlayışıyla yürütülmesinin hedeflendiğini aktardı.

Terör eylemlerine karışmamış kişilerin bu süreçte kabul edilebileceği, ancak mevcut yapıların varlığını sürdürmesinin güvenlik riski oluşturduğu kaydedildi.

10 MART VE 18 OCAK MUTABAKATLARI NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

10 Mart’ta imzalanan mutabakatın entegrasyonu amaçladığı ancak sahada uygulamaya geçmediği belirtilirken, sürenin dolmasının ardından Suriye yönetiminin kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği gerekçesiyle operasyonlar yapıldığı ifade edildi.

18 Ocak’ta yapılan ikinci anlaşmanın ise sahadaki askerî dengeler nedeniyle daha ağır şartlar içerdiği, Suriye yönetiminin bu süreçte elinin güçlendiği değerlendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE SAHADA NE YAPIYOR, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının geçici olduğunu ve belirlenen şartlara bağlı olduğunu yineledi. Suriye yönetiminin istikrarı ülke genelinde sağlaması hâlinde TSK’nın görevini tamamlayacağı belirtildi.

Bu süreçte, Suriye hükümetinin talep etmesi durumunda Türkiye’nin destek vermeyi sürdüreceği de vurgulandı.

AFRİN ÖRNEĞİ: YEREL GÜVENLİK DEVREDİLDİ

Türkiye’nin harekât bölgelerinde, Suriye yönetiminin idari sorumlulukları kademeli olarak devraldığı ifade edildi. Afrin’de yerel güvenliğin Suriye makamlarına teslim edildiği, geçici görevle bulunan Türk polis ve jandarma personelinin görevlerini tamamlayarak geri döndüğü aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ise bölgede, üslerinde konuşlu olarak bulunmaya devam ettiği belirtildi.