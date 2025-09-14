Türkiye Almanya finali dev ekranda izlenecek

Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadelesini sürdürenA Milli Basketbol Takımı, bugün saat 21.00’de Almanya ile final maçı oynayacak.

Bu önemli mücadele Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde kurulacak dev ekranda tüm Üsküdarlı ve İstanbulluların katılımıyla izlenecek.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız. Almanya'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız."