Türkiye 2025 yılında en çok bu isimleri merak etti

2025 yılında Türkiye'de en çok aranan erkek ve kadın oyuncular ile dizi ve filmlerin yer aldığı eğlence sektöründeki arama trendlerine yönelik veriler açıklandı.

Yandex verilerine göre, kadın oyuncular kategorisinde Hande Erçel 2025'in en çok aranan ismi oldu. Erçel'in ardından Serenay Sarıkaya ikinci, Demet Özdemir ise üçüncü sırada yer aldı.

En çok aranan erkek oyuncular kategorisinde ise Çağatay Ulusoy en çok aranan isim olarak öne çıktı. Listede Barış Arduç ikinci, Kerem Bürsin üçüncü sırada kendine yer buldu.

EN ÇOK ARANAN DİZİ VE FİLM BELLİ OLDU

En çok aranan dizi kategorisinde ise "Eşref Rüya" dizisi ilk sırada yer alırken, onu "Uzak Şehir" ve "Bahar" izledi. "Arka Sokaklar" dördüncü sırada yer alırken, geçtiğimiz haftalarda final yapan "Kral Kaybederse" ilk 5'e girdi.

Filmler kategorisinde ise "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2", 2025'in en çok aranan filmi oldu. Onu gerilim türündeki "Karantina" ve komedi filmi "Kutsal Damacana 5: Zombi" takip etti.