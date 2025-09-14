Türk Okçuluğu Puta Yarışması yapıldı

Yayınlanma:
Ümraniye'de Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 9’uncu Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması 13 şehirden 660 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 9’uncu Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, Ümraniye Millet Bahçesi’nde yapıldı. 13 şehirden gelen 660 sporcu, büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve paralimpik kategorilerinde mücadele etti. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara toplam 120 bin lira para ödülü verildi.

ŞENTOP DA KATILDI

Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, “9’uncu Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Belediye Başkanımızı ve Federasyon Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çok küçük okçularımız da burada. Sabahtan beri güzel çalışmalar yaptılar. Hepsini tebrik ediyoruz. Tabii yarışma bu. Okçuluk hem fiziken hem de zihnen bir disiplin gerektiriyor. Gençlerimizi hayata hazırlamak için bence en kıymetli sporlardan birisi” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP'UN ARDINDAN BELEDİYE BAŞKANI SÖZ ALDI

Şentop'un ardından konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da “Burada 660 sporcu 50 kulübümüzle 13 ayrı şehirden gelen okçularla çok güzel bir müsabaka oldu. Sabah saatlerinde geldiler, akşama kadar devam etti. 8 yaşından yaşlılara kadar herkes yarıştı. Yarışan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Okçuluk ahlakı, maneviyatı geliştiriyor. İnsan olduğunu daha iyi anlıyorsun. Değerlerin ne olduğunu bu sporda anlıyorsun” şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

